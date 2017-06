Des fraises en abondance et des consommateurs frileux

On est au plus fort de la saison des fraises. La production est abondante cette année. Pourtant les consommateurs en achètent mois. Si bien que les prix sont au plus bas dans les supermarchés.

Le président de l'Association des producteurs de fraises du Québec et propriétaire de la Ferme Gagnon à Trois-Rivières, David Lemire, croit que la température y est pour quelque chose.

Par ailleurs, les producteurs de fraises et de framboises du Québec craignent une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l'heure.

Cela représenterait des coûts supplémentaires de 40 millions de dollars. Selon Yvon Lessard, propriétaire de la Ferme Saint-Élie en Estrie, la facture serait refilée aux consommateurs.

M. Lessard soutient que de plus en plus de producteurs risquent de se tourner vers l'autocueillette.