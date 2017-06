Des élus de Sherbrooke condamnent à nouveau des propos du mandataire de la Ville Pierre Harvey

Reportage de Marie-France Martel

La Ville de Sherbrooke se penche sur le sort du sous-contractant Pierre Harvey concernant des propos qu'il a tenus sur Facebook.Pierre Harvey a dit et je cite: Le Soudan se meurt mais nos tatas à Sherbrooke se préoccupent du Costco. Bravo les singes, j'entends rien, je ne vois rien et je ne dit rien. Des élus indépendants dont Hélène Dauphinais se sont sentis visés par ces propos.Madame Dauphinais a d'ailleurs écrit au président du comité exécutif Serge Paquin et au directeur général de la Ville, Yves Vermette. Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, déplore la façon d'agir de Pierre Harvey, affirmant que de tels propos n'ont pas à être tenus sur la place publique. Les services juridiques analysent présentement la situation.Rappelons que Pierre Harvey a obtenu un contrat de la Ville pour du démarchage pour une desserte commerciale à l'aéroport de Sherbrooke.Il avait dû s'excuser en mai dernier pour avoir tenus des propos envers des élus indépendants qui ont voté contre ce contrat. En audio, le reportage de Marie-France Martel