Dominique Lemay

Des élèves fréquentant des écoles de Sherbrooke et East Angus seront transportés par des autobus électriques à compter de lundi.Ils vont desservir les élèves des écoles du Parchemin et Louis-St-Laurent d'East Angus et le circuit qui part de Johnville vers Sherbrooke.Les autobus électriques coûtent 300 mille dollars chacun mais sont subventionnés à raison de 125 mille dollars.Si le modèle est rentable, Transdev souhaite se doter d'autres autobus électriques au cours des prochaines années.