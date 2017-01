Des drapeaux en berne dans la région

Michel Angers

Les autorités régionales sont consternées par la tuerie survenue hier soir à Sainte-Foy.

Dans un élan de solidarité, les Villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ont placé leurs drapeaux en berne.

Dans le cadre de l'émission Que la Mauricie se lève, le maire de Shawinigan Michel Angers a commenté le drame. (En audio)

À l'UQTR, un rassemblement est prévu plus tard aujourd'hui et dans un communiqué, le recteur Daniel McMahon a tenu à exprimer sa solidarité envers la communauté musulmane de Trois-Rivières et celle de l'établissement universitaire.