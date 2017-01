Des clients d'Hydro-Québec privés d'électricité

On rapporte quelques pannes de courant ce matin dans la région.

Depuis 6h24, Hydro-Québec rapporte une panne majeure touchant 1207 clients entre Pierreville et Nicolet en raison des intempéries. On ignore quand le courant sera rétablit.

Dans le secteur du Cap-de-la-Madelaine, on dénombre 595 abonnés privés de courant. Dans ce cas, le service devrait être rétabli d'ici 10h.

Des pannes de moindre importance sont également signalées dans les secteurs de Saint-Louis-de-France, Shawinigan et La Tuque.

Ailleurs, au Québec, de fortes rafales de vent ont causé ces dernières heures des bris au réseau d'Hydro-Québec.

Selon le plus récent bilan de la société d'État à 8h, plus de 71 mille clients sont privés d'électricité, dont plus de 16 mille en Montérégie et plus de 22 mille dans les Laurentides. Les autres régions les plus affectées sont celles de Montréal et Lanaudière.