Des citoyens contre la construction d'une station-service dans le quartier Dunant

Mélanie Pelletier et Bernard Sévigny

Des citoyens du secteur Ascot s'inquiètent du projet de station service qui sera construite à l'angle des rues Thibault et Dunant.La station-service sera implantée face au Mont Bellevue et les citoyens demandent à la Ville de Sherbrooke de reculer sur le projet.On peut écouter une citoyenne du quartier, Mélanie Pelletier qui craint les impacts sur la circulation automobile et la sécurité notamment. Le maire Bernard Sévigny comprend les préoccupations des résidents mais il explique que le permis a déjà été délivré au promoteur.Le comité de citoyens Sauvez Dunant fait circuler une pétition qui a été signée par près de 900 noms jusqu'à maintenant et les résidents comptent poursuivre leurs moyens de pression.