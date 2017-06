Des cigarettes pour aider les sinistrés du Centre Le Havre

Reportage de Julie Grenon

À la suite de l'incendie qui a complètement détruit la maison d'hébergement du Centre Le Havre de la rue Laviolette à Trois-Rivières le 25 mai dernier, l'organisme a sollicité l'aide de la population pour aider sa vingtaine de chambreurs. En plus des dons en argent, parmi les objets et produits demandés pour leur venir en aide, il y a... des cigarettes.

En plus des produits du tabac, sur la liste des besoins, publiée par le Centre Le Havre le lendemain de l'incendie, on retrouve aussi des produits d'hygiène, des sous-vêtements et des cartes pour des cafés.

Karine Dahan de la Fondation du Centre Le Havre explique que "quand on n'a plus du tout de cigarettes, qu'on a tout perdu parce que tout a flambé et qu'on n'a pas d'argent pour s'en acheter, c'est pas mal d'en avoir pour faire baisser le stress". Elle ajoute que ça permet aux intervenant d'avoir moins de crises à gérer.

Sur la publication facebook datant du 26 mai, le Centre Le Havre écrit : "les sinistrés ont besoin de choses réconfortantes, les cigarettes et les cartes-café sont une façon de leur apporter ce réconfort."

Une demande au public qui a fait sourciller Claire Harvey du Conseil québécois du tabac et la santé.

"Nous comprenons l'importance que la dépendance à la nicotine peut engendrer et que certaines personnes en situation de stress vont avoir le réflexe de fumer, cependant les produits du tabac ne font pas partie des produits essentiels nécessaires à la vie."

Elle y voit plutôt une occasion de cesser de fumer.

En ce qui a trait aux dons en argent, l'organisme a récolté jusqu'ici 8 000 $ sur un objectif de 30 000$.