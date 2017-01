DERNIÈRE HEURE: Fusillade mortelle au Centre Islamique de Ste-Foy

QUÉBEC - Une fusillade au Centre culturel islamique de Québec a fait plusieurs victimes, dont des morts, a confirmé le Service de police de Québec (SPVQ).



La police n'a pu préciser le nombre de victimes. Le porte-parole du SPVQ Étienne Doyon a rapporté, au cour d'un bref point de presse, que les policiers avaient reçu un premier appel vers 19 h 55, dimanche soir, faisant état que des coups de feu avaient été entendus à la mosquée de Québec.



Il a aussi annoncé l'arrestation de deux suspects mais M. Doillon a toutefois refusé de donner plus de précisions à ce sujet.



Le policier a indiqué qu'une vaste opération policière impliquant plusieurs unités était en cours. Les enquêteurs sont déjà sur les lieux.



La police dit n'écarter aucune hypothèse pour le moment.



La tuerie serait survenue lors de la prière du soir. Une centaine de personnes étaient alors rassemblées dans la mosquée.



La mosquée située sur le chemin Sainte-Foy avait fait l'objet de menaces par le passé. En juin dernier, une tête de porc emballée dans un paquet avait été déposée à l’entrée de l'édifice. Trois semaines plus tard, une lettre islamophobe intitulée «Qu'est-ce qui est le plus grave: une tête de porc ou un génocide» a été distribuée dans les environs.



Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a réagi sur son compte Twitter. Il a écrit: «Le Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leur famille».