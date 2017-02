Demande d'appel refusée pour la libération de Mario Cyr

La Section d'appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada confirme la décision de refuser les demandes de libération de Mario Cyr.

L'homme de 60 ans a été condamné à la prison à vie pour les meurtres du commerçant Stanley Binette et d'un trafiquant de drogues à Sherbrooke en 1984.



L'automne dernier, Mario Cyr s'est vu refuser des permissions de sortie avec escorte, une semi-liberté et une libération conditionnelle.



La Section d'appel affirme que la décision de la Commission n'est pas déraisonnable, compte tenu que Mario Cyr présente un risque élevé de récidive violente.



Cyr a toujours nié avoir perpétré les deux meurtres à Sherbrooke et sa criminalité a été qualifiée de persistante et aggravante par son équipe de gestion de cas.



Mentionnons que Mario Cyr a essuyé des refus de libérations conditionnelles à quatre reprises depuis 2010.