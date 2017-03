QUÉBEC - Les vétérinaires canadiens durcissent le ton contre le dégriffage des chats.

L'Association canadienne des médecins vétérinaires argue que la chirurgie cause une souffrance inutile aux félins, et peut causer des troubles physiques et psychologiques à long terme.

Le dégriffage est en fait l'amputation de la troisième phalange des "doigts" des chats.

La pratique est déjà interdite dans plusieurs pays européens et en Australie.