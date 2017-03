Décès du bébé de Michée Roy:le pathologiste conclut au syndrome du bébé secoué

Reportage de Marie-France Martel

Le pathologiste judiciaire qui a pratiqué l'autopsie du fils de Michée Roy conclut lui aussi au syndrome du bébé secoué.Il a effectué des examens externes et internes du corps et il a décelé la présence de saignements anciens dans le cerveau de l'enfant.La version avancée par Michée Roy à l'effet qu'il aurait échappé le bébé et que ce dernier se serait cogné la tête sur son épaule ne peuvent expliquer la sévérité des lésions cérébrales constatées. En contre interrogatoire, l'avocat de Michée Roy, Me Félix-Antoine Doyon lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait appel pour l'autopsie à un neuro-pathologiste, spécialisé dans l'étude du cerveau. Le docteur Dazé a répondu que ce n'était pas utile parce que le décès de Kylen Roy est survenu 6 mois après les événements du 1er janvier 2015.La défense a décidé de ne pas présenter de preuve, ce qui fait que les plaidoiries se dérouleront jeudi.En audio, le reportage de Marie-France Martel