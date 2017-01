Début du procès de Ronald Bailey accusé d'agression sexuelle sur 4 garçons

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Au palais de justice de Sherbrooke, les premiers témoins ont été entendu lundi au procès du magogois Ronald Bailey.Ronald Bailey, 65 ans, aurait agressé sexuellement 4 garçons âgés entre 7 et 11 ans lors des gestes qui auraient été posés entre 1998 et 2011.Lundi, le parrain et la grand-mère d'une des présumées victimes ont notamment témoigné.Le parrain a indiqué au tribunal avoir vu son filleul partir avec Ronald Bailey à différentes reprises pour faire des activités.Quant à la grand-mère, elle demeurait dans le même immeuble que Ronald Bailey à Magog.Elle a aussi affirmé que l'accusé emmenait son petit-fils dans différentes activités dont des courses de voitures et des sorties à Montréal. En audio, le reportage de Marie-France Martel