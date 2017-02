De moins en moins d'annulations de trajets d'autobus à la STO

Plus les journées avancent et plus la situation s'améliore pour le retour à la maison dans l'offre de service à la Société de transport de l'Outaouais. Il y a de moins en moins d'annulation de trajets et une baisse du nombre d'autobus qui demeurent à l'intérieur du garage.



Mardi après-midi, il n'y a que 24 annulations de trajet et seulement 15 autobus non disponibles.



Il y a quelques jours à peine, le nombre de trajets annulés atteignait presque la centaine.



Même ce matin, la situation a été meilleure qu'à l'habitude avec 68 annulations et 20 autobus qui sont demeurés dans le garage.