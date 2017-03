Les policiers d'Ottawa ont récemment mis la main au collet de Philip Hébert, un homme de 37 ans d'Ottawa.



Il fait face à trois chefs d'accusation d'agression sexuelle, quatre chef de profération de menaces et un de méfait contre des biens.



L'enquête a débuté le 13 janvier dernier quand un adolescent a dénoncé des attouchements sexuels.



Mais plus l'enquête évolue, plus les policiers d'Ottawa ont de bonnes raisons de croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.



C'est pourquoi les policiers les gens à dénoncer au 613-236-1222 poste 5944