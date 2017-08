Le chef de la CAQ, Francois Legault

Philippe Couillard devrait être plus clair envers les demandeurs d'asile venus des États-Unis selon Francois Legault.(audio)M. Legault a également mentionné que les individus qui ne sont pas en danger et dont on ne craint pas pour la vie devraient être informés qu'ils ne seront pas acceptés et qu'ils devraient plutôt utiliser la fillière des demandes régulières d'immigration.