Contrat attribué illégalement : Stoneham se fait taper sur les doigts

QUÉBEC - La municipalité des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury est blâmé par le ministère des Affaires municipales pour avoir octroyé illégalement un contrat de 93 700$.

L'administration Miller a voté le 7 décembre 2015 une résolution autorisant le paiement de 93 700$ au promoteur domiciliaire Domaine des Grands-Ducs phase 5.



Un contrat octroyé de gré à gré au promoteur pour des travaux de pavage d'un sentier piétonnier.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que tous les contrats entre 25 000$ et 100 000$ doivent être soumis à un processus de soumissions par invitation écrite auprès d'au moins deux fournisseurs.



Voyant qu'il y avait entorse à la loi, un citoyen de l'endroit a interpellé le maire Robert Miller en pleine salle du conseil. Voici la réponse que le maire lui aurait alors servi...



«J'ai posé la question à la séance de questions en dernier au maire en lui demandant... Est-ce qu'il y a eu des soumissions là-dessus? Lui il m'a carrément répondu... Je l'ai déjà fait, j'va le faire, et le refaire encore sans soumission! Donc c'est des choses qu'il avait déjà fait, pis c'est à ce moment-là que j'ai déclenché une plainte.»



Le citoyen en question s'est alors adressé au ministère des Affaires municipales (MAMOT) pour y déposer officiellement une plainte, car selon lui la situation est tout simplement inacceptable...



«Ça pas de sens... moi ça fait depuis que j'ai une maison que je paie des taxes municipales, que je va au conseil municipal pour savoir où elle va mon argent. Pis j'en revenais pas qu'il ait donné un contrat de 93 000$. Pis je savais que les contrats en haut de 25 000$, y'ont pas le choix c'est une loi. Il faut qu'ils demandent des soumissions. Pis là ils l'ont même pas fait, pis le maire qui me dit je l'ai déjà fait, je va le refaire, pis le refaire encore... Ben là ça n'avait pas de sens!»



Récemment, le plaignant a reçu une réponse du Bureau du commissaure aux plaintes.



Dans cette réponse, il apprenait que le 17 février dernier le Bureau du commissaire aux plaintes a acheminé une lettre à la directrice générale de la municipalité. Une lettre qui blâme l'administration Miller, puisqu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité aurait dû procéder par demande de soumission par invitation.



Le maire de l'endroit, Robert Miller a pris le blâme à titre de dirigeant de la municipalité...



«C'est toujours à l'élu qui est en tête de prendre le blâme, ok! Je ne blâmerai personne à l'interne. Nos ententes avaient été faites de toute bonne foi. On en a discuté à l'époque, pis nos ententes étaient correctes. Ce que le ministère vient nous dire en jasant avec eux autres, le commissaire aux plaintes ou le MAMOT. C'est voici à l'avenir comment vous devrez procéder, comment corriger vos ententes. pour ce faire. Au lieu de nous blaster et nous mettre à l'amende. Voyez il a complété rapidement ses observations...»



La municipalité n'a pas été mise à l'amende, ce qui représente une déception pour le citoyen qui a porté plainte...



« C'était ma première expérience de plainte au MAMOT, j'ai été ben déçu des pouvoirs qu'ils ont... C'est vraiment comme une police qui peut les avertir sans leur donner de ticket.»



Questionné sur ses relations avec le promoteur Gilles Rainville, le maire Robert Miller nous a dit éviter de le rencontrer en dehors du contexte professionnel, et ce même s'il avoue très bien le connaître. Le promoteur en question est officiellement inscrit à la liste des lobbyistes.



«Le moins possible... Si vous faites référence à J.E. Rainville, c'est bien ça... C'est un promoteur ici qui est installé, que je connais depuis que je suis installé à Stoneham. Je ne me cache pas. Y'a d'autres promoteurs que je connais également, qui sont arrivés plus récemment, et qui ont décidé de développer de façon plus récente. Mais monsieur Rainville étant le promoteur qui a beaucoup de terrains qui sont à l'intérieur du périmètre urbain, pis je suis ici depuis 74. Donc on a été voisin... Je ne peux pas ne pas le connaître, j'ai acheté de lui en 74. On a fait du théâtre ensemble effectivement... C'est pas moi qui l'a invité à faire du théâtre, mais on a joué dans 12 hommes en colère.»