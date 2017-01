Conflit entre la CSPO et Christiane Gourde-Bureau: une entente est conclue

Un règlement est intervenu dans le litige opposant la commissaire Christiane Gourde-Bureau et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais.

Les parties en sont en effet venues à une entente en vertu de laquelle les décisions contestées en éthique et en déontologie ont été annulées et le dossier clos, sans admission de part et d’autre.

La Commission scolaire a toutefois accepté de rembourser les honoraires professionnels raisonnables de Mme Gourde-Bureau pour une somme totale de 57 000$.

Rappelons que les plaintes dans ce dossier remontent à mai et juin 2015. La conjointe de l'ex-maire Marc Bureau prétendait avoir été suspendue injustement sans salaire de son poste à la suite de ces plaintes.