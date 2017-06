Conflit d'intérêts potentiel : Lehouillier défend sa candidate

Gilles Lehouillier, Karine Laflamme, et Steve Dorval/Cogeco Média

LÉVIS - La présidente démissionnaire de la Chambre de commerce de Lévis se lance en politique municipale.

Le chef de Lévis Force 10, Gilles Lehouillier, a confirmé ce matin que Karine Laflamme se présentera à ses côtés comme le révélait le FM93 pas plus tard que la semaine dernière.



Elle briguera les suffrages dans le quartier Taniata en remplacement de Jean-Pierre Bazinet, qui prend sa retraite.



Si elle est élue, elle entend rester directrice générale et des ventes de l'entreprise Novicom, même s'il s'agit du fournisseur des services de télécommunications de la Ville de Lévis.



Gilles Lehouillier a défendu sa candidate disant avoir en main des avis juridiques.



Un autre candidat a été présenté, il s'agit de Steve Dorval, qui effectue un retour en politique municipale après avoir siégé comme conseiller à la fin des années 90.



L'équipe du maire sortant est complète en prévision du scrutin automnal, elle se compose de huit femmes et huit homme, si l'on inclut Gilles Lehouillier.