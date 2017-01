Complexe de 4 glaces secteur Aylmer: Mike Duggan a-t-il parlé trop vite? Une autre sortie controversée de la part de Mike Duggan

La discorde semble être présente à la table de la Commission des loisirs et des sports de la ville de Gatineau après une sortie imprévue du conseiller Mike Duggan. La semaine dernière, ce dernier a annoncé que la Commission donnera son aval au projet de quatre glaces à l'angle du boulevard des Allumettières et de Vanier.



Le président de la Commission Marc Carrière a émis un communiqué samedi pour calmer le jeu en s'excusant tout en soulignant que Mike Duggan avait manqué de respect envers la Commission et que rien n'est coulé dans le béton.



Ce projet de quatre glaces avait été mis au jour par le 1047 Outaouais l'automne dernier.



Mais Mike Duggan est allé plus loin en confirmant que la ville allait acheter des heures de glace.