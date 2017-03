CIUSSS de l'Estrie - CHUS: les travailleurs ont choisi leur syndicat

Marie-Josée Forget

Chargement du lecteur ...

Les milliers d'employés du CIUSSS de l'Estrie-CHUS ont choisi les syndicats qui vont dorénavant les représenter.Les 5 200 professionnelles en soins de l'Estrie ont voté pour la Fédération interprofessionnelles de la santé, la FIQ.Il s'agit notamment d'infirmières, inhalothérapeutes et d'infirmières auxiliaires.En audio, la présidente du comité exécutif transitoire, Marie-Josée Forget.Les employés administratifs et de bureaux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS seront représentés par la CSN.Quant au personnel professionnel et technique, leur choix s'est tourné vers l'APTS.