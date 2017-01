Christopher Ouellet affirme que ses conditions de détention sont difficiles à Sherbrooke

Un récidiviste demande que la détention provisoire qu'il purge actuellement soit comptée à temps et demi plutôt qu'à temps simple en raison de ses conditions en prison. Christopher Ouellet est détenu depuis septembre pour une affaire de vol et recel de véhicule survenue à Richmond.



L'homme de 36 ans a expliqué au tribunal aujourd'hui que ses conditions de détention à Sherbrooke sont très restrictives.



Il est dans un secteur sécuritaire avec 4 détenus où il doit demeurer 23h sur 24, n'ayant qu'une heure de sortie par jour sur la cour extérieure.



Christopher Ouellet n'a pas accès aux programmes et cours pour les détenus, ni à la cafétéria et la bibliothèque.



Il a notamment été condamné par le passé à de la prison pour avoir incendié la maison en construction d'un policier de la SQ à Richmond.



Ouellet reviendra devant la cour le 16 janvier pour la suite des procédures.