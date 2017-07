Chauffeur de la STS attaqué: l'individu de 24 ans formellement accusé Cogeco Nouvelles

L'individu qui aurait attaqué un chauffeur de la Société de transport de Sherbrooke a comparu au palais de justice de Sherbrooke. Charles Brochu, 24 ans, fait face à trois chefs d'accusations, dont voies de faits armées causant des lésions.



Il a été libéré sous plusieurs conditions en attendant la suite des procédures et doit revenir en cour le 5 octobre.



Charles Brochu se serait fâché après que le conducteur lui ait demandé de remettre son chat en cage.



Quant au chauffeur, il reçu son congé de l'hôpital et souffre de plusieurs contusions à l'abdomen, aux jambes et au dos ainsi que d'une fracture au nez.



Mentionnons que l'accusé n'était pas connu des policiers.