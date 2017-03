Chasse et pêche à la Base plein air de Ste-Foy

QUÉBEC - Le Groupe Plein Air Faune s'occupera de la gestion de la Base de plein air de Ste-Foy où un nouveau pavillon d'accueil sera construit.

Le nouvel organisme à but non lucratif, formé du Réseau ZEC, des Pourvoiries du Québec, de la Fédération québécoise pour le saumon de l'atlantique et la Fédération des Trappeurs, veut bonifier l'offre d'activités en y ajoutant notamment des cours de pêche à la mouche, de chasse et de trappage.

Une quarantaine d'employés des quatre fédérations fauniques déménageront dans le nouveau pavillon d'accueil, dont la facture pourrait passer de 6M à 9,4M$.

En contrepartie, la Ville récoltera des revenus de location sur 20 ans.

Grâce à cette entente de gestion, l'administration Labeaume veut geler le budget d'exploitation de la base de plein air, tout en y augmentant l'achalandage.

Le maire de Québec croit que l'entente de gestion sera «gagnant-gagnant»...