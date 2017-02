Centre Julien-Ducharme: subvention possible pour le ...

Centre Julien-Ducharme: subvention possible pour le remplacement du système de réfrigération

La Ville de Sherbrooke devrait savoir prochainement si elle obtient une subvention pour remplacer le système de réfrigération du centre Julien-Ducharme. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx a annoncé des investissements de près de 57 millions pour la réalisation de 80 projets de remplacement ou de modification des systèmes de réfrigération dans des arénas et centres de curling de la province.



Les projets retenus seront dévoilés au cours des prochaines semaines.



En 2012, la Ville de Sherbrooke avait dû reporté les travaux puisque les soumissions étaient beaucoup plus élevées qu'anticipé.



Elle pourrait ainsi obtenir une subvention qui atteindrait 700 000 $.



Par ailleurs, la Ville veut aussi procéder au remplacement de l'éclairage, des bandes, des baies vitrées ainsi qu'à la mise aux normes du bâtiment.