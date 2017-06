Centre de jour au centre-ville: le dossier progresse

Philippe Cadieux

Chargement du lecteur ...

Le futur centre de jour qui doit voir le jour au centre-ville de Sherbrooke pourrait être en opération dès l'hiver prochain.En audio, le chargé de projet de Well inc., Philippe Cadieux est membre du groupe de travail.Des services de santé et des services sociaux devraient notamment s'intégrer dans le futur centre de jour.