Centraide atteint 80% de son objectif

A mi-chemin dans sa campagne de financement Centraide Outaouais a déjà atteint 80% de son objectif qui est d'aider 65 400 personnes fragilisées.

À ce jour, plus de 52 300 parents, enfants et ainés, pourront recevoir des services via des organismes communautaires selon ce qu'à assuré la directrice générale Nathalie Lepage, lors d'un point de presse.



70 organismes dépendent du financement de Centraide en Outaouais chaque année.