Carré Belvédère à Ascot: 10 % du territoire pour la construction de parcs

Martin Gagnon

Une plus grande partie du territoire où sera développé le carré Belvédère dans le secteur Ascot sera protégée.Le porte-parole du Regroupement de citoyens pour le boisé Belvédère, Martin Gagnon est satisfait de la rencontre.Une bande de préservation de 6 mètres a été prévue entre les anciens et les nouveaux voisins du développement.La 11 e mouture du projet prévoit aussi une hausse à 10 % de la superficie protégée pour les parcs.Le promoteur a manifesté une ouverture à ce que la Ville de Sherbrooke achète ou échange le terrain ayant une valeur écologique plus élevée.