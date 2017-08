Camion des Hells Angels intercepté sur l'autoroute 55 à la hauteur de Sherbrooke

Un camion des Hells Angels qui a été expulsé de l'Exposition agricole de St-Hyacinthe a été intercepté sur l'autoroute 55 à la hauteur de Sherbrooke vers 13h15. Ce camion servait de kiosque aux Hells Angels et il était identifié "Support 81 Montréal."



La porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon, confirme que le camion-cube a été remorqué parce qu'il n'avait pas le droit de circuler sur la voie publique.



Il devait être remisé, c'est pourquoi la SQ a émis au propriétaire un constat d'infraction de 300 dollars plus les frais.



Le chiffre 81 fait référence à la position des lettres H et A dans l'alphabet.



Rappelons que les Hells Angels ont dû quitter l'Exposition agricole de St-Hyacinthe où ils vendaient des produits sur le site.