C'est parti pour les croisières à Trois-Rivières Le navire Insignia est au parc portuaire jusqu'à 23 heures/Photo: Cogeco nouvelles

La saison des croisières commence aujourd'hui, à Trois-Rivières. Le navire qui lance la saison est le Insignia, de la compagnie Oceania Cruises.



Près de 700 passagers sont à bord, en plus de 400 membres d'équipage.



Le bateau est parti de Rome, le 23 mai et terminera son parcours à Montréal, demain.



Fait à noter, les passagers reviennent au pays, puisqu'ils sont tous Canadiens.



Les passagers ont payé un minimum de près de 8 000$ US pour faire la croisière.