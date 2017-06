Budget de 1,3 milliards $ pour 2017-2018 au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Pierre-Albert Coubat

Chargement du lecteur ...

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a adopté un budget de 1,3 milliards de dollars pour 2017-2018.Le pourcentage des personnes inscrites auprès d'un médecin de famille est passé de 75 pourcent à 82 pourcent et le nombre de chirurgies a augmenté de 5 pourcent.59 lits ont été ajoutés en CHSLD et 60 places en ressources non-institutionnelles ont été attribuées.Pour 2017-2018, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS compte poursuivre ses projets d'optimisation pour rendre certaines économies permanentes.Le directeur des ressources financières, Pierre-Albert Coubat indique que des investissements sont prévus pour améliorer l'accès aux soins et services. On parle notamment d'aide aux jeunes en difficultés et du soutien aux personnes âgées.