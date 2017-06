Brompton: deux entreprises investissent dans des projets d'expansion

Deux entreprises investissent dans des projets d'expansion à Sherbrooke. D'abord, le fabricant de pièces mécanosoudées Métosak injecte 1,1 million de dollars pour agrandir ses installations dans le parc industriel de Brompton.



Métosak va construire un bâtiment de 10 mille pieds carrés et ce projet permettra la création d'une vingtaine de nouveaux emplois.



L'entreprise est en croissance et a obtenu plusieurs nouveaux contrats avec BRP et TLD Canada.



D'autre part, Roulottes Évasion.com a fait l'acquisition de deux nouveaux terrains adjacents à son installation le long de l'autoroute 55.



Il s'agit d'un investissement de 750 mille dollars qui permettra à l'entreprise d'offrir un plus vaste inventaire.