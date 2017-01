Bilan positif pour la Sûreté du Québec en motoneige

Annie Thibodeau

La Sûreté du Québec dresse un bilan positif de ses opérations de patrouille de motoneige menées le week-end dernier dans la région, dans le cadre des «Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige».

En Mauricie et dans les MRC de Bécancour et Nicolet, les policiers ont interceptés plus de 1500 motoneigistes.

Au total, 126 constats d'infractions et 164 avertissements ont été remis.

Porte-parole à la Sûreté du Québec, Annie Thibodeau mentionne que des cas plus lourd ont été observés. (En audio)