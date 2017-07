Beaucoup de gens sont venus voir les bateaux à Trois-Rivières Photo: Cogeco nouvelles

6 voiliers, un navire de croisière et une frégate de l'Armée canadienne: c'est ce qu'il fallait pour attirer des milliers de visiteurs au centre-ville de Trois-Rivières, en fin de semaine. Avec la participation de Dame nature, les bateaux ont animé le weekend, même s'il n'y avait pas de festival au programme.



Les gens sont venus nombreux, dépassant les attentes du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.



Les organisateurs de la fin de semaine ont aussi été surpris par l'affluence.



Le coordonnateur tourisme et croisières à Innovation et développement économique Trois-Rivières, Jean Perron a confié au Nouvelliste qu'on a créé un happening maritmie, en fin de semaine.