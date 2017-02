Bâtisses démolies pour Well inc.:un citoyen préoccupé par la présence d'amiante

On saura d'ici quelques semaines si deux des bâtisses acquises par la Ville de Sherbrooke sur la rue Wellington Sud contiennent de l'amiante.

Le citoyen Pierre Avard a interpellé le conseil municipal hier soir à ce propos.



Il souhaitait également savoir comment la Ville disposera de l'équipement dans l'Hôtel Wellington et s'il était possible pour les citoyens de le visiter avant sa démolition.



Pour l'amiante, le directeur général adjoint René Allaire a indiqué cela n'empêcherait pas la Ville de démolir les bâtisses.



Quant à permettre aux citoyens de visiter l'hôtel Wellington, le maire Bernard Sévigny a indiqué que ce n'était pas dans les plans.



Le comité exécutif y est allé en janvier dernier pour s'orienter sur la façon dont on disposera du mobilier. En audio, le reportage de Marie-France Martel