Barrages routiers pour l'Enquête origine-destination

QUÉBEC - Les automobilistes de Lévis et Québec seront arrêtés aux heures de pointe du 5 septembre au 3 octobre prochain, pour répondre à une enquête sur la circulation. L'Enquête origine-destination 2017, lancée par le Ministère des Transports et administrée par le RTC, se fera au téléphone, sur internet, et en bordure de route, apprend-on dans le Journal de Québec.





Ainsi on estime être en mesure de faire remplir 15 500 questionnaires aux automobilistes, sur une quinzaine de sites de collecte.





On envisage établir 6 sites à Québec et 9 dans Chaudière-Appalaches.





Et on insiste que ce questionnaire sera administré sur une base volontaire, des règles de sécurité devront être respectées, et on précise aussi que "l'échange de plaisanteries avec les conducteurs ou les passagers est strictement défendu".