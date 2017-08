Avis de ne pas consommer de l'ail fermenté vendu à Ste-Catherine-de-Hatley

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation émet un avis concernant de l'ail fermenté vendu à Ste-Catherine-de-Hatley. Ce produit vendu par l'entreprise L'Effet Versant n'a pas été préparé de façon à en assurer la salubrité.



L'ail fermenté qui fait l'objet de la mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 1 er août dernier et ce uniquement dans un marché public de l'Estrie.



Il a été conditionné dans des pots de verre et vendu à l'état réfrigéré ou non réfrigéré.



L'étiquette comporte la mention L'effet Versant et consommer ce produit peut représenter un risque pour la santé.