Augmentation de près de 40 000 voitures en Outaouais

Il y a sans doute une explication aux embouteillages sur l'autoroute 50, matin et soir en Outaouais.

C'est qu'il y a de plus en plus de véhicules qui circulent sur les routes de la région.

Il y a 15 mille voitures de plus qu'il y a 5 ans en Outaouais et près de 40 000 de plus qu'il a 10 ans.

Une augmentation qui frôle les 20% selon les chiffres de la SAAQ obtenus par le Journal de Montréal.

Autre point marquant sur les routes de la province depuis 5 ans, les québécois délaissent de plus en plus leur auto au profit d'un VUS.

Les véhicules utilitaires sports sont 30% plus nombreux, selon les immatriculations fournies par la SAAQ.

Le chroniqueur automobile du 98,5FM, Benoît Charette souligne cependant que parfois il s'agit simplement d'automobiles habillées en VUS...