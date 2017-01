Assainissement du Lac-à-la-Tortue | Les résidents paieront moins cher

Reportage de Julie Grenon

Bonne nouvelle pour les résidents concernés par le projet d'assainissement des eaux usées du Lac-à-la-Tortue: la facture sera réduite de moitié.

Les deux paliers de gouvernement ont annoncé vendredi qu'ils paieront non pas 66 %, mais bien 83 % des quarante millions de dollars que coûtera le projet grâce au Fonds pour l'eau potable et les traitements des eaux usées du gouvernement fédéral.

"Enfin", a dit le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Un millier de riverains du Lac-à-la-Tortue attendent depuis une quarantaine d'année leur raccordement au réseau d'égout de la ville.

Les travaux débuteront ce printemps. "Ça va être tout un chantier. Le plus grand défi qu'on aura c'est de faire en sorte que les gens puissent sortir de leur résidence et de pouvoir circuler. En même temps, on sait que les citoyens vont comprendre parce qu'ils attendent depuis longtemps", a indiqué le maire.

En tout, Québec et Ottawa ont annoncé un investissement de 68 millions de dollars en appui à 16 projets visant à améliorer les réseaux d'aqueduc et d'égout dans 12 municipalités de la Mauricie.