Asbestos: près de 2 M$ pour l'amélioration des infrastructures de traitement des eaux

Le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de près de 2 M$ pour l'amélioration des infrastructures de traitement des eaux dans le parc industriel d'Asbestos. Le projet de modernisation des infrastructures d'aqueduc en place profitera aux entreprises installées à cet endroit.





Ces améliorations permettront à la ville d'augmenter sa capacité de rétention et d'attraction des entreprises et de leurs investissements.





Les travaux consistent à augmenter la capacité de traitement des eaux usées du secteur bioalimentaire et celle du système d'aqueduc desservant l'ensemble du parc industriel.





La contribution non remboursable est accordée en vertu de l’Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile.





Plus précisément, les fonds consentis comprennent les travaux préparatoires ainsi que la construction du gazoduc principal et des embranchements nécessaires à la desserte des entreprises.