Arrêt Jordan : Mohamed Doudou Traoré devra subir son procès

QUÉBEC - Un présumé violeur, qui aurait drogué ses victimes, échoue dans sa tentative de faire tomber les accusations portées contre lui.

Mohamed Doudou Traoré, un infirmier âgé de 34 ans de Québec, invoquait l'arrêt Jordan, donc des délais déraisonnables, pour justifier sa demande.



Son procès a finalement commencé ce matin 53 mois après sa mise en accusation, soit 23 de plus que la limite des délais raisonnables fixé par la Cour suprême.



Le juge René de la Sablonnière a expliqué que les enquêteurs avaient eu besoin de davantage de temps en raison de nouvelles plaignantes qui s'étaient signifiées après la médiatisation de l'affaire.



Des délais sont également attribuables à une expertise effectuées par un expert européen, et aux compléments d'enquête réclamés par la Défense.



Rappelons que pas plus tard que la semaine dernière à Montréal un homme accusé du meurtre de sa femme a réussi à obtenir un arrêt des procédures en invoquant l'arrêt Jordan.