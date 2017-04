Arnold Schwarzenegger dans le Centre-du-Québec? Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, une icône du culturisme et du cinéma américain, devrait être présent au Festival hommes forts qui se déroulera du 6 au 9 juillet à Warwick, dans la région Centre-du-Québec. Âgé de 69 ans, M. Schwarzenegger ne participera pas aux compétitions du festival mais on s'attend à ce qu'il y prenne la parole.





Des athlètes de plusieurs pays devraient prendre part au Festival hommes forts de Warwick. Les noms des Canadiens Jean-François Caron, Simon Boudreau, Maxime Boudreault et Vincent Lapointe sont mentionnés.