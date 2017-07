Écoutez le reportage :

Si la famille de Serge-André Guérin, ce résident décédé au pavillon Argyll en octobre dernier, veut poursuivre le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, elle devra établir que l'établissement a été fautif dans l'application des règles de surveillance et de sécurité.

C'est ce qu'a expliqué sur nos ondes ce matin l'avocate civiliste Me Annie-Elyzabeth Girard.

Hier, Cogeco nouvelles apprenait que la veuve de ce résident attaqué dans son sommeil songe à intenter une poursuite civile contre le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Le personnel de l'aile du pavillon Argyll où il se trouvait est intervenu huit minutes plus tard et le cadre de garde a été contacté 12 heures plus tard tout comme le SPS.

