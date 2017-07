Aréna à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : «une urgence», selon le maire Dolbec

Pierre Dolbec

QUÉBEC - La municipalité de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier veut avoir son propre aréna, et espère en démarrer la construction d'ici un an et demi.

Un projet qui coûterait environ 5,5M$ pour une glace ou 7M$ pour deux glaces.



Actuellement, les jeunes inscrits au hockey mineur vont jouer à l'aréna Joé-Juneau de Pont-Rouge, qui sera à pleine capacité d'ici deux ans et demi.



En raison de cette situation et d'une hausse constante des inscriptions au hockey mineur, le maire de l'endroit Pierre Dolbec croit qu'il faut trouver une solution rapidement.



Le conseil municipal de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier espère que Québec et Ottawa partageront la facture.