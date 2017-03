Angel Emiro Guapacha change d'avocat Angel Emiro Guapacha

L'homme accusé d'avoir agressé sexuellement une serveuse dans un bar de Sherbrooke en janvier dernier revenait devant le tribunal aujourd'hui. Angel Emiro Guapacha a changé d'avocat et il est maintenant représenté par Me Benoit Gagnon de l'aide juridique.



L'accusé de 46 ans reviendra devant la cour le 13 avril pour fixer la date de son enquête preliminaire et il est en liberté en attendant la suite des procédures.



Angel Emiro Guapacha aurait agressé la serveuse durant une bonne partie de la nuit et il lui aurait causé des lésions lors de ces agressions à répétition.



Il lui est interdit de communiquer avec la présumée victime et il ne doit pas se trouver dans les bars ni consommer de l'alcool.