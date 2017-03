Amélie Gauthier et Christopher Lecouvie sont les victimes de la rue Bégin

On connait maintenant l'identité de la femme retrouvée morte dans l'appartement de la rue Bégin lundi après-midi.

Il s'agit d'Amélie Gauthier, une jeune femme de Kapuskasing qui venait d'être acceptée à La Cité à Ottawa en technique de réadaptation et justice pénale.

Elle avait aménagée dans cet appartement du 73 Bégin, l'automne dernier.

Dans le cas de l'autre victime, Christopher Lecouvie, il lui était interdit d'entrer en contact avec la jeune femme. Lecouvie devait comparaitre jeudi dernier au Palais de justice pour répondre à des accusations de drogues, harcèlement, voie de fait et menaces de causer la mort ou blessures.

Les deux ont été retrouvés morts dans l'appartement de la rue Bégin. Leur corps pourraient avoir été là, sans vie, depuis plus de 24h avant la macabre découverte.

Une voisine qui souhaite garder l'anonymat s'est confié au 104,7 et dit avoir vu l'enfant lancer une brosse à dents, du pain et du beurre d'arachides par une fenêtre et réalise après coup qu'il voulait probablement attirer l'attention. Elle ajoute que la police a dû se présenter régulièrement à l'appartement.

L'homme et la femme n'ont pas été victimes d'un meurtre et les résultats de l'autopsie permettront de savoir s'ils ont été victimes par exemple, d'une surdose de drogues.