Alexandre Iracà révolté par les salaires des dirigeants de Bombardier

Le député de Papineau Alexandre Iracà utilise des mots beaucoup plus virulents que les membres de son gouvernement dans le dossier des hausses de salaires aux dirigeants de Bombardier.



Interpellé par un individu sur Facebook Alexandre Iracà a répondu que "l'octroi de bonis aux hauts dirigeants de l'entreprise est scandaleux et révoltant".



Il dit avoir avisé sa collègue Dominique Anglade de sa colère et de son désarroi et il estime aussi qu'un geste doit être posé.



Jusqu'à hier, le premier ministre Philippe Couillard ne voulait pas intervenir auprès des hauts dirigeants de Bombardier dont certains ont vu leurs salaires bordir de près de 50%, malgré le fait que l'entreprise ait eu une aide d'urgence de 1,3 milliard du gouvernement dans le programme de la C Series.