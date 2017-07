Alexandre Cazes dirigeait le plus important site criminel sur le web

Le reportage de Claude Boucher

Le Trifluvien Alexandre Cazes, arrêté par la police de Thaïlande à la demande du FBI, le 5 juillet dernier, était le créateur et l'administrateur du plus important site de distribution de drogues sur le "Dark web", selon le FBI. En conférence de presse aujourd'hui, le ministre de Justice, Jeff Sessions et le directeur par intérim du FBI, ont fait le point sur l'opération d'envergure internationale qui avait mené à deux perquisitions à Trois-Rivières. Claude Boucher résume.