Agression à Val-Mauricie | Un étudiant est arrêté

Un jeune a été arrêté jeudi en lien avec l'agression violente survenue à l'école secondaire Val-Mauricie à Shawinigan.

L'étudiant a été rencontré par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il a ensuite été libéré sous promesse de comparaître. Il pourrait être accusé de voie de fait.

Cette arrestation fait suite à la diffusion jeudi d'une vidéo où l'on voit un jeune être passé à tabac par un autre élève.

Les événements se sont produits mardi après les classes.

On y voit un étudiant être roué de coups par un autre élève.

La scène est filmé et on entend d'autres jeunes l'encourager à frapper encore et plus fort pendant que d'autres passent leur chemin s'en s'interposer.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon précise que l'enquête se poursuit.