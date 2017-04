Agression à Val-Mauricie | 3 nouvelles arrestations

Trois autres étudiants de l'école secondaire Val-Mauricie à Shawinigan ont été arrêté à la suite de la violente agression qu'a subi un élève de l'école le 11 avril dernier.

Le lendemain de cette agression, une vidéo s'est mise à circuler sur les réseaux sociaux montrant un jeune se faire tabasser par un autre élève.

On y entendait d'autres jeunes qui encourageaient l'assaillant à frapper encore et plus fort la victime qui était au sol.

Ce sont ceux eux qui ont été arrêtés.

Il y a une semaine, le présumé agresseur avait été arrêté par les policiers.

À l'école des mesures supplémentaires avaient été prises pour assurer la sécurité des jeunes lorsqu'il sont sur la cour d'école.