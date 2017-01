Agendrix annonce des investissements de 1 M$ Sherbrooke Innopole

L'entreprise Agendrix de Sherbrooke annonce des investissements de 1 million de dollars pour de nouvelles offensives de commercialisation. Conceptrice d'un logiciel destiné à la gestion des horaires et des feuilles de temps, Agendrix connaît une croissance fulgurante.



Ses ventes sont présentement quinze fois plus élevées qu'il y a un an.



L'entreprise compte notamment parmi ses clients québécois Chocolats Favoris, Rona, Subway et Bâton Rouge en plus d'être présente ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Europe.



Agendrix vient d'embaucher deux nouveaux experts en développement des affaires afin d'accroître sa présence dans les pharmacies, les commerces de détail et les entreprises de services.



À moyen terme, elle prévoit aussi se doter de nouveaux développeurs et de ressources supplémentaires aux ventes.